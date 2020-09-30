رئيس الأمة الكويتي للأمير نواف: واثقون في قيادتك للبلاد إلى الازدهار

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قاد الكويت لبر الأمان في وقت اشتعال الأزمات من حولهم، "كان قائدا للمسيرة وحارسا للدستور"، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف الغانم خلال كلمته بمجلس الأمة الكويتي، بعد أداء الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت، "واثقون في الشيخ نواف الأحمد لقيادة الكويت للازدهار".

وأدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية، أميرًا للكويت بمجلس الأمة الكويتي.

وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، إنَّ الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ترك إرثًا خالدًا يشهد له داخليًا وخارجيا.

وأضاف نواف، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية أميرًا للبلاد بمجلس الأمة الكويتي، "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد وضمان أمنها واستقرارها".

وتابع الأحمد: "نفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات، بلدنا يواجه ظروفًا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود".

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليكون وليا للعهد.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلًا عن الديوان الأميري أن جثمان أمير الكويت الراحل سيصل إلى الكويت اليوم قادما من الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.