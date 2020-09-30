تحرير 22 محضرًا ضد معامل ومنشآت غذائية ببني سويف

حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم، 4 محاضر ضد معامل تحاليل؛ لعدم التزامها باشتراطات مكافحة العدوى والتخلص الأمن من النفايات.

وشنت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز، بالتعاون مع وحدة النفايات الخطرة، حملة على معامل التحاليل والمنشأت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، في إطار إهتمام المديرية بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة.

وتابعت الحملة التي تضمنت لجنة شؤون البيئة بديوان عام محافظة بني سويف، عقود النفايات الخطرة، وكيفية التخلص الأمن منها، ومرت على 7 معامل تحاليل بمركز بني سويف، وحررت 4 محاضر لأماكن مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى والإلزام بتجديد عقود النفايات.

في سياق منفصل، تمكن فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية، تحت إشراف الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، من تحرير 18 محضرًا ضد منشأت غذائية خاصة؛ لعدم "مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وحمل شهادة صحية سارية"، بينها 4 لمخالفة القرار 96 لعام 67، لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، والـ14 الأخرى لمخالفة القرار 97 للعام ذاته، والمعدل بقرار 243 لعام 2016، لعدم حمل شهادة صحية سارية.

وتابعت الحملة 9 منشأت غذائية، تضمنت سحب 8 عينات أغذية لتحليها، في إطار تكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وكذلك إعدام 55 كيلو منها تالفة، و5 لتر صوص تالف.

وتمكن فريق مكتب مراقبة الأغذية بمركز الفشن من ضبط 239 لفة ملح طعام يودي ناعم سعة كل منها ١٠ أكياس، زنه الواحد 750 جرامًا، بإجمالي كمية طن و750 كيلو داخل مخزن، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ووجود تكتل وتحجر وشوائب بها.