خيال ودراما وأنيميشن.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما مجموعة مميزة من الأفلام، تتنوع بين الخيال والدراما والأكشن والأنيميشن هذا الأسبوع، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك، كالتالي:

Clara

تدور أحداث الفيلم حول كلارا التي تعيش في عالم خيالي، ممتلئ بالتنانين والأقزام والسحر، فتخوض كلارا رفقة أصدقائها العديد من المغامرات ليقع مستقبل العالم بين يديها.

أبطال الفيلم أولكسندير بوربنياك، سيرجي سولوباي، فيرونيكا لوكيانينكو، ماتفي نيكولايف، ومخرج الفيلم أولكسندر كليمنكو.

The 2nd

تدور أحداث الفيلم حول أوليفيا التي تستعد للعودة للمنزل مع سائق العائلة الجديد الذي لم تره من قبل، ويشك زميل لها في هوية السائق، حتى يكتشفوا أنّه قاتلا مأجورا مُكلفا بخطفها.

أبطال الفيلم كاسبر فان دين، ساماير أرمسترونج، ريان فيليب، وليام كات، ريتشارد بورجيي، جاك جريفو، ومخرج الفيلم براين سكيبا.

Pinocchio

تدور أحداث الفيلم حول بينوكيو الدمية التي دبت فيها الروح بسبب أمنية مالكها جيبيتو، وبينما يأمل بينوكيو في التحول لصبي حقيقي، يقف الكذب بينه وبين حلمه.

أبطال الفيلم روبيرتو بينيني، فريدريكو ليلابي، مارين فاكث، روكو باباليو، مارشيلو فونتي، موريزيو لومباردي، ومخرج الفيلم ماتيو جاروني.

The Outpost

تدور أحداث الفيلم عن قصة المخفر، الخاصة بحرب طرفاها مجموعة صغيرة من الجيش اﻷمريكي بأفغانستان، ضد مئات من جماعة "الطالبان" اﻹرهابية.

أبطال الفيلم أورلاندو بلوم، سكوت إيستوود، ألكسندر أرنولد، سيلينا سندين، كاليب لاندري جونس، والمخرج رود لوري.