"الوطن" داخل "أهالينا الطبي": توافد على المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

امتلأ الطابق الثاني بمركز "أهالينا" الطبي بحي السلام، بالمترددات على المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، حيث وقفت نشوي محمد الحسيني، الرائدة الصحية في المركز، تشرح أضرار مرضي السكر والضغط، وطرق الوقاية منهما، مع وضع نصائح غذائية بسيطة مثل التقليل من استخدام الملح والسكر.

معلومات بسيطة، تفاعلت معها المترددات مع المبادرة، واستطاعت من توصيلها إلى السيدات المتردادت للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، بطريق سهلة وسلسة اكتسبتها من خبرة عملها التي تجاوزت العقدين في عملها كرائدة صحية.

تقول "نشوى" لـ "الوطن"، إن دوري كرائدة صحية توصيل المعلومة بكل سلسل وبسيط إلى المترددات وخاصة السيدات البسيطات، اللاتي يترددن إلى المركز الصحي باستمرار للاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، التي لم تر لها مثيلاً خلال فترة عملها كرائدة صحية، لافتة إلى أنها لاحظت ارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى السيدات، وأصبحن مهتمات ويسألن في موضوعات صحية مختلفة.

وتضيف الرائدة الصحية، التي اقترب عمرها من العقد الرابع، أنهم بدأوا يتلقون أسئلة مختلفة من المترددات، تعبر عن مدى زيادة وعيهن ورغبتهن في حياة صحية مثل هل أمراض السكر والضغط تعد من الأمراض الوراثية؟، وكيف يستطعن خفض وزن أبنائهن الذين يعانون من السمنة منعاً من تعرضهم للإصابة من الأمراض المزمنة؟.

الحاجة فاطمة عبدالمقصود، سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، قصدت المركز للمشاركة في المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، بعدما سمعت إمام المسجد يعلن عن المبادرة، فتوجهت إلى المركز، وخاصة أنها مريضة قلب وضغط وسكر، بحسب قولها.

تقول الحاجة الستينية: "عندي ضغط وسكر والقلب، طول فترة كورونا كنت قاعدة في البيت، خايفة أنزل عشان مناعتي ضعيفة، كنت عاملة قرار علاج على نفقة الدولة، وخلص ولم اتمكن من تجديده، وعرفت إن بعد الكشف عليا، هيتم تحويلي وعلاجي بالمجان" .

تضيف "فاطمة": "أول ما جيت خدوا بطاقتي وسجلوا بياناتي، وقاسوا لي الضغط والسكر والوزن، وبعد الكشف قاموا بتحويلي لمستشفى عين شمس لاستكمال علاجي، والدكتورة قالت لي أنها هتساعدني في استكمال علاجي بالمجان، وهيجددوا لي قرار العلاج على نفقة الدولة"، مشيرة إلى أنها سوف تخبر جيرانها في المنطقة وأقاربها لكي يأتوا ويشاركوا في المبادرة الرئاسية وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة مثلها، وتوقفوا عن العلاج أو الذهاب إلى المستشفيات تخوفا ًمن اصابتهم بفيروس كورونا .

على بعد خطوات من الحاجة فاطمة، اصطحب كريم الشاب الثلاثيني زوجته، للمشاركة في المبادرة، والاطمئنان على صحتهما، قائلاً: "أنا شاركت في كل المبادرات الرئاسية بداية من فيروس سي وحتى الآن، فرصة كويسة إن الواحد يطمن على صحته باستمرار، ويتأكد أن صحته جيدة".

وأضاف "كريم": "الواحد بيخاف يكون عنده مرض زي السكر أو الضغط من غير ما يكون واخد باله، عشان كده الكشف المبكر عن الأمراض بيساعدنا ناخد بالنا من صحتنا"، لافتا ًإلى أن جميع فحوصاته ظهرت سليمة وأنه لا يعاني من أمراض مزمنة.

لم تكن "فاطمة إبراهيم" السيدة الأربعينية، على علم بالمبادرة الرئاسية، إلا عندما ذهبت إلى الوحدة الصحية، للمشاركة في حملة "من حقك تنظمي"، وهي إحدى المبادرات الخاصة بتنظيم الأسرة، مرددة: "كنت جاية اكشف تخصص نساء في المركز الطبي، لقيت إعلانات عن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، وبالفعل سجلت فيها، وكشفوا عليا وقاسوا لي الضغط والسكر وطولي ووزني، والحمد لله معنديش مشاكل، وسألت الدكتورة عن شوية حاجات وأعراض صحية، وطلبت مني ضرورة عمل تحاليل خاصة بالغدة الدرقية".

الاهتمام الذي وجدته "فاطمة" من قبل الفريق الطبي بالمركز، جعلها تسألهم عن مواعيد استمرار المبادرة، حتى تقوم بإرسال زوجها وأقاربها للاطمئنان على حالتهم الصحية، قائلة: "أول ما أوصل البيت هبلغ جوزي وقرايبي، لازم اشجعهم يطمنوا على نفسهم مجاناً دون أن يتحملوا تكاليف إضافية للاطمئنان على صحتهم".

وحول سير العمل بالمبادرة داخل المركز بشكل خاص ومنطقة السلام بشكل عام، قالت الدكتورة ناهد صلاح، مدير منطقة السلام أول الطبية، إن العمل بالمبادرة الرئاسية بدأ من يوم 18 سبتمبر الجاري لفحص وعلاج الأمراض المزمنة من الضغط والسكر، لافتة إلى وجود 30 فرقة طبية في المنطقة ما بين ثابتة ومتحركة مشاركة في المبادرة، تعمل من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وأضافت "صلاح" لـ "الوطن": "الأعداد المستهدفة من المبادرة على مستوى المنطقة 112 ألفا، تم فحص 10% منهم حتى الآن"، مشيرة إلى أن الكشف في المبادرة يكون ببطاقة الرقم فقط، وأن المستهدف ممن المبادرة الأشخاص فوق الـ 40 سنة، والأشخاص من 18 لـ 40 سنة، والذين سبق لهم المشاركة في مبادرة فيروس سي، وتم تسجيلهم بأنهم مصابون بالضغط والسكر، أو أي شخص يعلم أنه مريض مزمن، يتوجه للاستفادة من المبادرة.

وتابعت: "الأشخاص الذين يعانون من ضغط مرتفع يتم الكشف عليهم لمدة 3 مرات متتالية للتأكد من أنه مريض ضغط وفي هذه الحالة يتم تحويله لأقرب مستشفى لمنزله، وصرف العلاج له مجاناً، ويمكن إصدار علاج له على نفقة الدولة، أما مريض السكر يمكن صرف علاج له في نفس المركز، ويمكن تحويله لأقرب مستشفى لمتابعة حالته الصحية".