جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية

أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربى، مدير عام الإدارة العامة للمواني الجوية، محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربيه القادمة من الشارقة، اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية فى الراكب "م. د.ع"، مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

تم تمرير حقائب الراكب المشتبه به على أجهزة الفحص بالأشعة "X-Ray"، بمعرفة طاقم الفحص المكون من كرم محمد وشريف حسن فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على وليد الشيخ مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من حسن خفاجى مدير الحركة، وجمال الطحان مأمور الحركة، وسارى عبدالحليم وعبدالرحيم الأحول أمن جمركى، ومجدى عباس من مكافحة التهريب، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية.

وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 5500 قطعة من الأجهزة والأدوات والشرائح الطبيه الخاصة بالجراحة، مخبأة داخل حقائب الراكب.

وبلغت القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية مليونا و857 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و174 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 10 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب الجمركي بها.