صراع عائلات أسيوط يشعل انتخابات النواب.. وأبو تيج الأكثر شراسة

تشهد انتخابات مجلس النواب فى محافظة أسيوط، منافسة شرسة بين المرشحين، خاصة أن المحافظة سجلت عدداً ضخماً من المرشحين الذين تخطى عددهم الـ 162مرشحا، الأمر الذى وضع العائلات فى منافسة بين بعضهم البعض، فيما اعتبرت بعض العائلات الكبيرة بالمحافظة الفوز بالمقعد البرلماني قضية "أكون أو لا أكون"، خاصة في الدائرتين الثالثة والرابعة

ففى الدائرة الثالثة وتضم مراكز البداري –ساحل سليم –الفتح –أبنوب وقسم أسيوط الجديدة، والتي شهدت ترشح "ناصر عثمان" من عائلة النواصر، عن حزب مستقبل وطن، وأحمد حسين جودة، ومحمود معوض نفادي، واللواء عصام العمدة، وينافسهم بشراسة النائب الحالى ياسر عمر المرشح على القائمة الوطنية، بجانب مرشحي الفردى ومنه عائلة الخطبة بأبنوب التى دفعت بابنها مع المرشح هيثم البدرى، الذى يخوض الانتخابات للمرة الثانية، بعد خروجه بفارق أصوات بسيطة خلال الانتخابات السابقة.

كما ينافس فى الانتخابات رجل الأعمال طارق موسى، ابن عائلة نصار، الذى يخوض الانتخابات أيضا للمرة الثانية، ويشاركهم فى المنافسة ابن عائلة "الخشت بالفتح"، المرشح حسام حسن الخشت، والنائب الحالى عبدالكريم زكريا.

كما تشهد الدائرة الرابعة وتضم مراكز "أبوتيج وصدفا والغنايم" منافسة شرسة بين مرشحى حزب مستقبل وطن ويمثلهم كل من النائب أحمد شكر أبوعلم، ابن عائلة أبو عليم بقرية دوينة، والحسيني عيسى جلال، بينما جرى ترشيح الشاب أحمد الشناوى ضمن القائمة الوطنية.

وينافس مرشحو مستقبل وطن، المرشح محمود أبوعقرب عضو مجلس الشورى السابق، وعميد عائلة "أبو عقرب"، ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق، والذى يخوض الانتخابات فردى مستقل.

ويتنافس معه في الدائرة علاء خيرالله، ابن عائلة أبو عيلة، الذى شحذ أسلحته الانتخابية طوال السنوات الماضية لخوض المعركة ويحظى بتأييد وشعبية من كل أهالى الدائرة، بحسب ما يطمح.

ويرى بعض المتابعين للوضع الانتخابي بالمحافظة أن النتائج قد تكون محسومة بالنسبة للدائرتين الأولى والثانية لصالح مرشحى حزب مستقبل وطن الذى نجح فى اختيار مرشحيه حيث يمثل الحزب فى الدائرة الأولى النائب الحالى محمد الدسوقى، الذى يحظى بشعبية جارفة بين أهالى المحافظة جمعاء، ويعد النائب من أقوى المرشحين فى الدائرة لما قدمه من خدمات لأبناء الدائرة وسمعته الطيبه وسمعة والده النائب السابق، كما جرى ترشيح مجدي محمد فراج، ومحسن بدران، ضمن مرشحى الحزب على مقعد الفردي.

وفى الدائرة الثانية وتضم ديروط ومنفلوط والقوصية تظهر المنافسة فيها أكثر شراسة، فتتمثل فى منافسة عائلات أكثر منها مرشحين خاصة بعد أن دفع الحزب بمرشحين من المراكز الثلاثة كل من اللواء يونس الجاحر وشاهين كيلانى وإبراهيم نظير والدكتور حسام حلمي ماضي. وينافسهم مرشحون مستقلون خاضوا انتخابات سابقة.

وسادت حالة من الجدل عقب إعلان كشوف المرشحين التى ظهر فيها المرشح عثمان كيلانى مرشح مستقل، غير أن المرشح والحزب يؤكدان أنه ضمن مرشحى مستقبل وطن.