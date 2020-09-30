أستاذ طب وقائي: لم يثبت علميا حدوث موجة ثانية لكورونا.. وغالبا هتحصل

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إنّ لقاحي فيروس كورونا الصيني ما زالا في طور التجربة، ومن ثم فإنّه لا يمكن أن يقول أحد إنّهما آمنان، لكن تجاربهما الأولية كانت ناجحة.

وأضاف المر، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "كي نستخدم اللقاح يجب أن يكون ناجحا وفعالا ولا أعراض جانبية له، والتأكد من ديمومة قدرته على حماية الجسم من الإصابة بالفيروس".

وتابع: "يجب أن ننتظر فترة معينة قد تطول، كي نتأكد من ديمومة اللقاح، ويجب الإعلان عن النتائج عبر موقع منظمة الصحة العالمية والدوريات العلمية، وليس معنى أنّ التجارب السريرية بدأت في مصر قبل أسبوعين، أن يكون التطعيم موجودا الشهر المقبل أو الذي يليه".

وأكد أنّ الحد الأدنى من التطعيم هو إعطاء اللقاح لـ20% من الشعب للتأكد من فاعليته، لافتا إلى أنّ القلق من تكرار سيناريو الإنفلونزا الإسبانية مشروع، لكن لا يجب تسميته بالمخاوف.

وأشار إلى أنّه لم يثبت علميا حتى الآن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، "لكن غالبا هتحصل"، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة، إذ قاربت الانتصار على الجولة الأولى لفيروس كورونا: "كل حالة قد يقابلها 10 حالات غير معلنة، كورونا مماتش لسه موجود، ولسه بنحاول ننتصر عليه، ولازم نطبق الإجراءات الاحترازية أكتر من الأول".