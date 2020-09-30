أعلى عائد للشهادات الادخارية في 3 بنوك

منذ إعلان العديد من البنوك المصرية، إلغاء الشهادات الادخارية ذات العائد 15%، يبحث الكثيرون عبر جوجل عن أعلى عائد على الشهادات الادخارية.

وترصد "الوطن" في السطور التالية أعلى عائد على الشهادات الادخارية، في بنك مصر والأهلي والقاهرة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي أعلى فائدة على الشهادات الادخارية وتصل إلى 12.25% على العائد كل 3 أشهر، و12% على الشهرية، كما يلي:

- الشهادة البلاتينية

الشهادة البلاتينية هي الأعلى سواء ذات العائد الشهري أو كل 3 أشهر.

والحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد ربع سنوي 12.25%، والشهري 12% .

يمكن الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقا للتعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة، وهي أعلى عائد في البنك بفائدة تصل إلى 12% كل 3 أشهر، كما يلي:

- شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

بنك القاهرة

أما بنك القاهرة فيطرح شهادة البريمو المتميزة بعائد نصف سنوي يبلغ نحو 12.25%، كما يلي:

- شهادة البريمو المتميز

ذات عائد ثابت طول مدة الشهادة.

يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بأنوعها بضمان الشهادات.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للشروط المعلنة في البنك، وتُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها.