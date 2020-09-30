صراع العائلات بـ"النواب".. "السادات والشيخ" وجها لوجه في تلا والشهداء

عقب الإعلان عن الكشوفات النهائية لمرشحي مجلس النواب، احتلت دائرة تلا والشهداء، اهتماما كبيرا من قبل الناخبين والمهتمين بالعمل السياسي، ويتنافس في الدائرة عائلتان كبيرتان في المجال السياسي وهما "السادات والشيخ".

عائلة "السادات"، قررت كعادتها الدفع بمرشح في انتخابات مجلس النواب بعد ترشح محمد أنور السادات في القاهرة، وقع الاختيار على كريم طلعت السادات نجل السياسي الراحل طلعت السادات، للترشح عن حزب مستقبل وطن، لتبدأ حرب جديدة خاصة للعائلة التي اجتمعت مطلع الأسبوع الماضي للاتفاق فيما بينهم على التنسيق ودعم "كريم" في انتخابات تلا والشهداء والاعتماد على القواعد الشعبية التي بنتها العائلة في الدائرة.

وتشهد الدائرة أيضا تواجد عائلة "الشيخ" بعد الدفع بمرشحين وهما الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي، والكاتب الصحفي ولاء الشيخ وهو الأمل الذي اعتبره البعض وسيلة لتفتيت الأصوات بينهما بسبب خلافات عائلية، بينما قرر الثالث أحمد الشيخ عدم الترشح بعد جلسات لشرح وتقريب وجهات النظر مع البرلماني الحالي، وتعد عائلة "الشيخ" من العائلات الكبيرة في مجال السياسية حيث احتلت على مدار السنوات الأخيرة عضوية مجلس النواب عن الدائرة بداية من النائب السابق خالد الشيخ.

وشملت قوائم المرشحين كلا من، إبراهيم يحيى خليف عضو مجلس النواب الحالي رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن، وكريم طلعت السادات رمز القلم عن حزب مستقبل وطن، وعبدالحفيظ ذكي عبدالحفيظ رمز الأسد، ومنتصر محمد عبدالخالق رمز الحصان، وعلاء حسين عبدالواحد رمز المدفع، ومحمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، وحمدي عبدالله عبد الحفيظ رمز الفيل، وإيهاب محمد علم الدين رمز الكف.

كما شملت قائمة كشوفات الناخبين، حسام الدين حسان عبدالحليم رمز جرار زراعي عن حزب حماة الوطن، ومجدي حافظ موسى رقم رمز طائرة هليكوبتر، ووائل شاهين أبو زيد رمز الديك، ومديح فريد بقوش رمز الأتوبيس، وعبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي رمز سماعة الطبيب، ومحمد عبدالغني أبو أحمد رمز السفينة، ومحمد محمد شرشر رمز الشمعة، وعبدالمجيد راضي رمز دراجة نارية عن حزب الوفد الجديد، وعاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، وأحمد أبو بكر رمز النجفة.

وتشمل القائمة أيضا، أمير السعدني رمز المنشار، ونشأت السيد بريشة رمز السيف مرشحا عن حزب المؤتمر، وإيهاب أبوزيد عبدالباري رمز المكتب، ومحمد صلاح عبدالواحد رمز حقيبة اليد، وشادي السيد إبراهيم رمز بندقية الصيد، ومحمد عباس الجندي رمز الهدهد، وميخائيل فتحي رمز غصن الزيتون، وخالد فتوح الغباشي رمز العقرب ومحمد صلاح محمد رمز رأس حورس، وعلي حمدان حميدة العربي عن حزب المحافظين، وباسم عبدالمحسن خميس.