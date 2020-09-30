6 مرشحين عن الأحزاب في مواجهة 9 مستقلين بدائرة ديرب نجم بالشرقية

يتنافس 15 مرشحا على مقعدين بالدائرة الخامسة، مقرها مركز شرطة ديرب نجم، وتضم مركزي ديرب نجم والإبراهمية، منهم 9 مستقلين و6 عن الأحزاب "اثنين عن مستقبل وطن، ومرشح عن أبناء مصر، ومرشح عن الوفد الجديد، ومرشح عن الحزب الشعب الجمهوري ومرشح عن حماة وطن".

وجاءت أسماء المرشحين عن النحو التالي:

1. طلعت عمادالدين صادق أحمد السويدي، وشهرته "طلعت السويدي"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. أحمد عبدالدايم مصطفى محمد منصور، وشهرته "أحمد عبدالدايم"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "صاروخ".

3. مصطفى جمال محمد مصطفى جبر، وشهرته "مصطفى جبر"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

4. أحمد لطفي محمد عوض الله، وشهرته "أحمد لطفي"، مستقل، الرمز الانتخابي "أسد".

5. السيد عدلي حامد عبدالرحمن، وشهرته "الحاج السيد عدلي"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "جرار زراعي".

6. أحمد محمد عبدالحميد هلال صقر، "أحمد عبدالحميد صقر، مستقل، الرمز الانتخابي "صقر".

7. أيمن السيد إبراهيم السيد سرحان، وشهرته "د.أيمن سرحان"، مستقل، الرمز الانتخابي "هدهد".

8. شيماء حسن على الحسيني، وشهرتها "شيماء الحسيني"، مستقلة، الرمز الانتخابي "شاكوش".

9. سامي صابر عبدالوهاب متولي، وشهرته "سامي عماشة"، مستقل، الرمز الانتخابي "ديك".

10. بدر عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وشهرته "بدر الغول"، مستقل، الرمز الانتخابي "تمساح".

11. محمد طارق رشدي محمد علي عبدالله، وشهرته "محمد رشدي عبداللاه"، عن حزب "أبناء مصر"، الرمز الانتخابي "فيل".

12. حسام فكري متولى سالم، وشهرته "حسام فكرى الإمام"، عن حزب "الوفد"، الرمز الانتخابي "نخلة".

13. محمد محمد ابراهيم علي الطهواجي، وشهرته "محمد الطهواجي"، مستقل، الرمز الانتخابي "منبه".

14. محمد حامد محمد عطية، وشهرته "د.محمد حامد عطية"، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

15. عبدالباقي محمود أحمد تركيا، وشهرته "عبدالباقي تركيا"، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفون محمول".