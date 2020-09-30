"الأورمان" تعلن إعادة إعمار 32 ألف منزل في الدقهلية

أعلن محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة إعمار عدد 32 ألف منزل في 1158 قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة، ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة، مؤكدة الانتهاء من إعادة إعمار 410 منازل في 16 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة الدقهلية.

وقال فؤاد إن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموي متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وإن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، إضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين وإقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين .

ونوه فؤاد أن بالجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح أهالي محافظة الدقهلية، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب والعيون للمرضى غير القادرين بالمحافظة.