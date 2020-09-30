خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كما يلي:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات، كالتالي:

1. رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2. كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

https://www.elwatannews.com/news/details/4978222

3. تظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المحددة.

5. يختار الطالب نوع القدرات، ويتم تحديد الموعد الذي سيتجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

6. عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

7. يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ)، ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

8. تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتدخل نتائج الامتحانات مباشرة للطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9. تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، إذ لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في الاختبارات.

10. تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين عام 2020م الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، موضحة أنّه يتم التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.egypt.gov.eg. برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الالكتروني، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30/9/2020.