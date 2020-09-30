"صوت الفن" تحصل على حكم قضائي ضد شركة قنوات بسبب "يا حبيبتي يا مصر"

قامت ادارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتوقيع الحجز على منقولات مملوكة لشركة "قنوات" لخدمات الاتصالات والإنترنت، تنفيذا للحكم الصادر لصالح شركة صوت الفن سداداً لمبلغ 150.000جنيه "مائة وخمسون ألف جنيه مصرى" المحكوم به كتعويض فى القضية رقم 384 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة عن استغلال أغنية "يا حبيبتى يا مصر" بدون وجه حق، وسوف يجرى البيع بالمزاد العلنى على هذه المنقولات يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 بمقر شركة قنوات.

يذكر أن أغنية يا حبيبتي يا مصر تعتبر من أشهر الأغنيات الوطنية وقد قامت الفنانة الكبيرة شادية بغنائها عام 1970.

وجاءت كواليس الأغنية بأنه تم تسجيلها بالصدفة لتصبح الأغنية الأشهر في سلسلة الأغاني الوطنية، حينما اجتمعت شادية في جلسة برفقة الشاعر الراحل محمد حمزة، والملحن الراحل بليغ حمدي، للتحضير لإحدى أغانيها، وذكرت كلمة مصر أثناء جلستهم، وكتبها محمد حمزة فى وقتها، واستعان بليغ حمدى بالعود وقام بتلحينها فى وقتها، وعرضت في الإذاعة بعد يومين من جلستهما معا.

وفى لقاء تلفزيوني نادر للفنانة شادية، كشفت عن كواليس أغنية "يا حبيبتى يامصر"، وقالت إن الأغنية الوطنية دائما تكون أكثر عاطفية وصادقة عند الجمهور، موضحة بأن أغنية "ياحبيبتى يامصر" تعتبر سبب رجوعها مرة أخرى ووقوفها على المسرح بعد غياب 4 سنوات، مشيرة إلى أن المؤلف محمد حمزة بدء فى كتابة الكلمات، ولحنها الفنان بليغ حمدي في الحال، حتى أنها تم تسجيلها قبل أغنية "عالي".

وكانت قدمت شادية أغنية "يا حبيبتي يا مصر" عام 1970، مما ساهم كثيرا في استرجاع الثقة وحب الوطن مرة أخرى لدى الشعب المصري بعد الشعور بالهزيمة فى 1967 وتسببت في انتشار حالة من الإحباط.

وقبل أشهر، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملونة للفنانة الراحلة شادية وهي تطهو الطعام، وأوضح أدمن صفحة شادية أن هذه الصورة من فيلم "معلش يا زهر"، وعلق: "هذه الصورة الفوتوغرافية هي المصدر الأصلي للصورة الأخرى المعدّلة والملوّنة الأكثر انتشارا للفنانة شادية في الأيام القليلة السابقة، من فيلم "معلهش يا زهر" 1950". "معلهش يازهر" إخراج هنري بركات وبطولة زكي رستم وشادية وكارم محمود وسراج منير وميمي شكيب، وغنت شادية خلال الفيلم 4 أغاني، هي: "يا دي الهنا" غناء شادية وكارم محمود، كلمات أبو السعود الإبياري، ألحان عزت الجاهلي.