تداول 117 ألف طن و 2035 حاوية و 9684 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل، اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 14 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة منهم سفن حاويات، وسفن بترول، وسفن بضائع عامة.

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان تفرغان 45 ألف طن فحم وخشب، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 18 سفينة سيتم دخول الجاهز منهم طبقا لأولويات التراكي، وتم دخول وخروج 9684 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء 2 قطار بإجمالي 49 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 92 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 25 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 728 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1307 حاويات.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعلنت عن وصول عدد السفن بمنطقة الانتظار بالميناء إلى الرقم "صفر"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الميناء.

كانت الهيئة قد نفذت مؤخرا خططا دفعت لتحقيق معدلات شحن وتفريغ قاربت العالمية، وأصدرت عدة قرارات مهمة منها القرار رقم 632 لسنة 2020، بشأن معدلات شحن وتفريغ البضائع، مما أدى إلى زيادة معدل دوران السفن بالميناء والوصول إلى زيرو انتظار.

وأعلن "شاهين"، أن الميناء سيبدأ تطبيق نظام "J I T - Just In Time" أو (الدخول الفوري للسفن)، وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجي في خطوة سعت إليها الميناء منذ فترة للنهوض بالميناء.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يسعى إلى تسجيل أعلى المعدلات وتقليل مدة بقاء السفن، وتقليل عدد الإجراءات والتكلفة، بما يضمن تحقيق تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الموانئ.