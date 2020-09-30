ممرضة في مواجهة 12 مرشحا للتنافس على مقعدين بأبو كبير

تتنافس ممرضة مع 12 مرشحا على مقعدين مخصصين للدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة أبو كبير، وتضم مركزي أبو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية.

وغالبية المرشحين يخوضون الانتخابات مستقلين عدا 5 مرشحين عن الأحزاب منهم 3 عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب المؤتمر، ومرشح واحد عن حزب حماة الوطن.

وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

1. محمد عبدالهادي سليم حبيب، وشهرته "د.محمد حبيب"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. حاتم أحمد عبدالعزيز أحمد، وشهرته "حاتم عبدالعزيز"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

3. عصام أبو المجد سليم نصار، وشهرته "اللواء عصام أبوالمجد"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "أباجورة".

4. نبيل عبده إبراهيم سيد أحمد عسكر، وشهرته "نبيل عسكر"، مستقل، الرمز الانتخابي "حصان".

5. مصطفى محمد باز مصطفى، وشهرته "لواء مصطفى باز، مستقل، الرمز الانتخابي "كف".

6. عبدالله عزت محمود السيد، وشهرته "عبدالله الديب"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "جرار زراعي".

7. سعاد محمد مصطفى محمد إبراهيم برس، وشهرتها "سعاد برس" ، مستقلة، الرمز الانتخابي "عنقود عنب".

8. حسام مرسي السيد مرسي محمد، وشهرته "حسام مرسي"، عن حزب "المؤتمر"، الرمز الانتخابي "سيف".

9. محمود عبداللطيف محمد أحمد، وشهرته "د.محمود عبداللطيف"، مستقل، الرمز الانتخابي "شمعة".

10. عبدالله محمد محمد أحمد حسان، وشهرته "د.عبدالله حسان" مستقل، الرمز الانتخابي "مركب شراعي".

11. علاء سعيد محمود أحمد، وشهرته "علاء سعيد"، مستقل، الرمز الانتخابي "مدفع".

12. أحمد سعيد مصطفى محمد، وشهرته "أحمد سعيد جبر"، مستقل، الرمز الانتخابي "السد العالي".

13. محمد محمد متولي السيد واكد، وشهرته "محمد متولي واكد"، مستقل، الرمز الانتخابي "مروحة".