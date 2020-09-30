الجيزة تبدأ أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير للعديد من المحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير.

وقال المحافظ إنه جارٍ تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بطريق ترعة الزمر بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم وذلك بطول 2 كم تقريبًا ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بالمركز وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة، مضيفا أنه جارٍ رصف طريق محطة أبوغالب بطول 2 كم وبعرض 7 أمتار، إضافة إلى متابعة أعمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول 1750 مترًا وبعرض 10 أمتار حيث تم وضع الطبقة الأسفلتية الأولى وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر كما تم استكمال رصف طريق "البريد" بطول 350 مترًا تقريبًا وبعرض 6 أمتار بمركز الواحات البحرية ويعد أحد الطرق الحيوية بالمركز.

وأشار إلى أنه تم متابعة أعمال الرصف بمدينة الحوامدية حيث تم البدء بشارع سمير صادق من منطقة مستودع الأنابيب إلى تقاطع شارع سعد زغلول حيث تم وضع طبقة السن استعدادًا لأعمال الرصف، لافتًا إلى أنه تم البدء فى رصف شارع 2 بمدينة التحرير ورفع كفاءة الطريق وترميم المناطق المعيبة بطبقة الرصف بشارع نصوح بحى شمال الجيزة كما تم البدء فى أعمال رصف شارع المنشية من ميدان الساعة إلي الدائري بحى الهرم، بالإضافة الى استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بالمناطق غير المخططة بالحى وشملت متفرعات شارع كعبيش والمنصورية فيصل ومتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم وتطوير ووضع طبقه الاسفلت بشارع همدان بجوار السوبر جيت من شارع مراد بحي جنوب الجيزة، مشيرًا إلى أنه تم تجريد الأتربة ورفع المخلفات وتعديل الأرصفة المتعدية علي خط التنظيم بشارع بسام الشريف من شارع سلامة الراضي وحتي شارع سيد أبوالخير من شارع الهرم بحى العمرانية وذلك تمهيدًا لرصف الشارع.