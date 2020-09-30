حملة مفاجئة لمحافظ الدقهلية والرقابة الإدارية على الخدمات بميت غمر

قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبالتنسيق المسبق والاشتراك مع اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وبحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والعميد محمود عبد النبي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، حملة مفاجئية للتفتيش على كافة القطاعات الخدمية ومراكز الخدمات الحكومية، بمركز ميت غمر.

شارك في الحملة، التي تم تنفيذها في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، وفرق التفتيش والمتابعة من ديوان المحافظة ودواوين المديريات الخدمية، وشملت الجولة التفتيشية المفاجئة إدارات الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة، والطب البيطري.

وتابعت الحملة على الطبيعة تقديم الخدمات الصحية في مجمع مستشفيات ميت غمر، والذى يضم مستشفى ميت غمر القديم، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومركز الأورام، ومبنى مركز أورام الأطفال الجديد، وشملت الجولة أقسام الفرز والتصنيف، وغرف الغسيل الكلوي، ووحدة تفتيت حصوات الكلى بالموجات الصوتية، والصيدليات، وأقسام العلاج الطبيعي، والأشعة العادية والمقطعية، وغرف التعقيم والمعالجة لمياه الغسيل الكلوي، وغرف الصيانة للأجهزة والمستلزمات.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بإعداد دراسة شاملة لإعادة الاستخدام الأمثل للمبنى القديم بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة لتنفيذ اعمال الصيانة بقسم المسالك البولية، مؤكداً على توفير كافة سبل الراحة للمرضى داخل المستشفى، وأثناء تقديم الخدمة الطبية، باعتبار أنها جزء أساسي من العلاج، مؤكداً أن "جميعنا نعمل من أجل راحة ورضا المواطنين".

كما طلب "مختار" إعداد وتجهيز الأماكن الخاصة بانتظار المرضى والمترددين على أعلى مستوى يليق بالمواطنين، ووجه بتعديل نظام تسجيل دخول المترددين بمركز الأورام، وزيادة أعداد العاملين بالتسجيل، لاستيعاب الأعداد المتزايدة ومنع التكدس والتزاحم، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من خطة التعديل خلال أسبوع بحد أقصى.

وفي ذات السياق، كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالعمل على إعادة الشيء لأصله في شوارع المدينة، فور انتهاء كافه أعمال المرافق، ونبه على عدم القيام بأعمال الرصف إلا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية، والتنسيق مع قطاع الطرق للانتهاء من رصف شارع "بورسعيد"، وفقاً للخطة المقررة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.