التموين تكشف موعد حسم أزمة "نادي القرن الحقيقي": يناير المقبل

قال مصدر في جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ إدارة العلامات التجارية ما زالت تبحث وضع الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك في يوليو الماضي، بشأن طلبه لتسجيل علامة تجارية تحمل اسم نادي القرن الحقيقي لكرة القدم.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه وفقا للقانون منذ لحظة التقدم بالطلب، فإنّ اللجنة تحسم في الأمر خلال 6 أشهر، لكن الأمر قد يمتد لأكثر من عام نظرا لعدد العلامات المنظورة أمام اللجنة من شركات وهيئات وأفراد، متابعا: "الفحص يتم طبقا للدور وأسبقية التقديم، وحسب رقم الطلب يتم الفحص".

وكان الزمالك أعلن في 10 يوليو الماضي على لسان رئيسه، أنّه سجل بوزارة التموين والتجارة الداخلية شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، قبل أن يعلن جهاز التجارة الداخلية في بيان لاحق، أنّ ما حدث من النادي الأبيض مجرد طلب، للحصول على موافقة الوزارة بشأن هذا الشعار وما زال قيد الدراسة، سيواجه الأهلي الذي يمتلك رسميًا وفقًا لسجلات جهاز التجارة الداخلية وإدارة العلامات التجارية لقب "نادي القرن 1907".

وبحسب بيان لجهاز التجارة الداخلية في 11 يوليو الماضي، ففي العام 2007 تقدم الأهلي بطلب تسجيل لشعار النادي عبارة عن "الأهلي 1907 نادي القرن" مع رسم درع النادي الأهلي يتوسطه نسر، بعد حصوله رسميًا على اللقب في 2001 وقبل طلب التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

موعد الحسم في أزمة "نادي القرن الحقيقي"

وتوقع المصدر، أن يتم الحسم خلال يناير المقبل، كاشفًا عن أنّ اللجنة تطلع في الوقت الحالي على أسانيد الزمالك المقدمة في هذا الشأن، إضافة لتلقيها في نهاية يوليو الماضي طلبًا من النادي الأهلي، أكد فيه أنّ لقب نادي القرن 1907 موثقا بحق النادي منذ العام 2007، وسيصدر قرارها إما برفض الطلب أو أحقية الزمالك في استخدام الشعار بشكل تجاري، سواء في أي معاملات تجارية أو وضعه على قمصان الفرق الرياضية.