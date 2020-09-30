مصادر: استقالات برلمانية تشهدها جلسة النواب غدا

قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الخميس، ستشهد استقالة عدد من النواب الحاليين، تمهيدا لاختيارهم ضمن مجموعة النواب المعينيين بمجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان".

وأشارت المصادر، إلى أن كلا من رئيسي حزبي الوفد والتجمع، المستشار بهاء أبو شقة والسيد عبد العال، على الترتيب، سيتقدما باستقالتهما غدا، تمهيدا لضم أسمائهما لقائمة المعينيين بمجلس الشيوخ، والتي ينتظر صدورها بقرار من رئيس الجمهورية، كما يتردد اسم النائب كمال أحمد، ضمن قائمة النواب المستقيلين من المجلس.

وأوضحت المصادر، أن الأسماء السابق ذكرها مشهود لها بالكفاءة فى العمل البرلماني والسياسي، وحال اختيارهم ضمن قائمة المعينيين بمجلس الشيوخ، سيكون ذلك مكسب للحياة التشريعية، مشيرة إلى أنه حال خلو مقعد النائب بهاء أبو شقة ستشهد هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب انتخابات؛ لاختيار من سيخلفه فى رئاستها.

وتنص المادة (47) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائبه، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

كما تتضمن شروط التعيين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الصادر من رئيس الجمهورية، ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، إذ يؤدي لتغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها. وأن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

ويشهد مجلس النواب مع انطلاق أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس، غدا الخميس، انعقاده للمرة الأولى في تاريخه 6 أدوار متتالية.