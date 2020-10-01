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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:27 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يميل للتهور والعصبية، لكنه يلهم الناس من حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور... تأن في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

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