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حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:27 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء مرح ولديه عدد كبير من الأصدقاء، لكن من أبرز عيوبه التطفل، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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