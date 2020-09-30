بدء اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، غدا، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لطلاب الشهادات الفنية الصناعية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ الكليات التي يشترط القبول بها أداء اختبار قدرات لطلاب الشهادات الفنية، هي الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية المتمثلة في الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، إضافة إلى كليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة تخصص العمارة والفنون.

وأكدت الوزارة أنّه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة تخصص العمارة والفنون والكليات التكنولوجية) اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/10/2020 حتى يوم الجمعة الموافق 2/10/2020 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 3/10/2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5/10/2020.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت شروط التقدم للاختبارات القدرات، بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية والمعادلة، والتي سيتم فتح باب التسجيل لها على الموقع الإلكتروني، اليوم، وهي السماح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة تخصص العمارة والفنون، والجامعات التكنولوجية بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي، كما يسمح لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) وطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية فقط وبشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي وذلك لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات)، وبالنسبة لطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية فيشترط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي للتقدم لأداء الاختبارات.