 محرز: الطبيب البيطري مثل البشري يحمي المواطنين من الأمراض المشتركة

هنأت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، مجلس نقابة الأطباء البيطريين الجديد برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، متمنية لهم التوفيق فيما هو قادم لصالح مهنة الطب البيطري، مؤكدة على تكاتف جميع أبناء المهنة لدعمهم كي نرتقي ونعلو بشأن المهنة.

وأضافت "محرز" خلال ملتقى "علماء بيطريين مصر"، أن الطبيب البيطري لا بد من أن يطور مهاراته ومن علمه ليفيد مهنته، مشيرة إلى أن النقابة وعلماء وشيوخ المهنة لهم دور في ذلك، قائلة: "توارث الأجيال والتتابع يقوي المهنة".

وأكدت نائب وزير الزراعة أن الطبيب البيطري مثله مثل الطبيب البشري يحمي المواطنين من الأمراض المشتركة، والتى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهى حوالى 70% من الأمراض التى تصيب الإنسان، لافتة إلى الدور الإنساني والاقتصادي الذى يلعبه الطبيب البيطرى، حيث يتمثل الدور الإنسانى فى حماية الحيوانات من الأمراض، ويتثمل الدور الاقتصادى فى تحقيق الأمن الغذائى من البروتين الحيوانى، وحماية الاستثمارات والتى تصب فى الاقتصاد القومى، موضحة أن الأطباء البيطريين مميزون ولا بد من الارتقاء بالمهنة.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول لـ"علماء بيطريين مصر 2020"، الذي نظمه المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة، بحضور العديد من المسؤولين وعمداء كليات الطب البيطري.

وحضر الملتقى كل من: الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة، الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات - الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة السابق - الدكتور ممتاز شاهين رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانة نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية - الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - لواء طبيب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة - مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة - الدكتورة منى سعيد محمود رئيس شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث - الدكتور حسين محمود محمد نائب رئيس جامعة بنها سابقا، الدكتور عبدالرحمن محمود الباجوري نائب رئيس جامعة المنوفية، الدكتور علاء السيد عبد الغفار نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور أحمد صابر الفيومي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، الدكتور علاء الدين الحسين عميد كلية الطب البيطري جامعة السادات، الدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، الدكتور وليد سنوسي علي عميد كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد، الدكتور محمد أحمد سعد رئيس معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، الدكتور محمد أحمد حجازي وكيل معهد بحوث التناسليات الحيوانية للتدريب والإرشاد.

وناقش الملتقى التوجهات الحديثة في الممارسات المهنية للطب البيطري وسبل التعاون بين المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين وبين تلك المراكز العلمية والبحثية لوضع إطار لتنمية المهارات المهنية والعامة للأطباء البيطريين ورفع مستواهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما سيتم مناقشة كيفية تأهيل مدربين بيطريين متخصصين في المجالات المختلفة للطب البيطري.

كما تم تفعيل برتوكول تعاون مشترك بين المركز العلمي للنقابة العامة وبين كافة جامعات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وأيضا مع معاهد البحوث المختلفة، حرصا من المركز العلمي على تقديم أفضل وأجود الدورات التدريبية وأيضا تخفيف الأعباء على الأطباء البيطريين وتقديم خدمة التدريب في جميع محافظات الجمهورية.