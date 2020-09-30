عاجل.. القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة أفريقية في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، منذ قليل، القبض على 6 متهمين بالتحرش بفتاة أفريقية في مدينة نصر، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ومحاولة اجبارها على استقلال "توك توك" خاص بالمتهمين، وعندما رفضت تحرشوا بها، وعلى الفورتمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة 6 أشخاص.

وبتكثيف الجهود تمّ تحديد المجني عليها طمقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر"، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وأدلت بأسماء بعض المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم جميعاً وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.