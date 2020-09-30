"محدش هيتعرض لظلم".. الروشتة العلاجية تنقذ الموظف من تهمة التعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وتعاطى المخدرات، إنه يتم سؤال الموظف بالجهاز الإداري للدولة قبل إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات، عن تاريخه المرضى، والأدوية التى يتناولها.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن هناك طبيبًا يتواجد ضمن لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات، يستطيع تحديد تلك المواد، وأى روشتة كان يتناولها فى السابق يجب أن يبلغ بها اللجنة.

إذا رأى الموظف أن النتيجة ظالمة بالنسبة له يعيد التحليل مرة أخرى

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن هناك دليلًا إجرائيًا متكاملًا عن حقوق الموظف ومسؤولياته في إطار الكشف، مؤكدًا أن الموظف لا بد أن يخضع للكشف، طالما أن اللجنة حضرت بشكل مفاجئ، قائلًا: "لدينا عضو من الطب الشرعي، لتلقي تظلم الموظف إذا رأى الموظف أن النتيجة ظالمة بالنسبة له، يعيد التحليل مرة أخرى من خلال لجنة أخرى بالطب الشرعي، ويتم إيقاف أي إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي".

الصندوق يرسل العينة الإيجابية للمعامل المركزية بـ"الصحة" للتأكد بشكل قطعي

وأكد عثمان أنه إذا كانت نتيجة الموظف إيجابية ولم يتظلم، يقوم الصندوق أيضًا بإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية لعمل تحليل معملي، والتأكد بشكل قطعي من تعاطيه المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الصندوق يرسل للجهة بشكل رسمي حالات المتعاطين.

ولفت إلى أن الصندوق يطالبهم بالقرارات التي يتم اتخاذها، والمتمثلة في الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية، ووضع هذه الإجراءات على "السيستم"، مؤكدًا أن هناك أكثر من 4 آلاف موظف تم تحويلهم للنيابة الإدارية، وإيقافهم عن العمل، وهذا من خلال جهة العمل.

وأكد أنه يتم التركيز على المناطق الحيوية وكذلك المناطق الخدمية، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة بيانات عن نسبة التعاطي بكل جهة وكل قطاع بأسماء المتعاطين.