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محمود مسلم

الكشف عن الجهاز المعاون لـ"موسيماني" في الأهلي

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الوطن
03:46 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
بيتسو موسيماني

بيتسو موسيماني

 استقر مسؤولو النادي الأهلي على تعيين رولاني موكينا مدرباً عاماً في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي اقترب من تولي تدريب القلعة الحمراء بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الوطن سبورت" أنه سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسى ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الذي سيغادر القلعة الحمراء عقب مباراة الترسانة، مساء اليوم الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر.

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