الكشف عن الجهاز المعاون لـ"موسيماني" في الأهلي
كتب:
الوطن
03:46 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
بيتسو موسيماني
استقر مسؤولو النادي الأهلي على تعيين رولاني موكينا مدرباً عاماً في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي اقترب من تولي تدريب القلعة الحمراء بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الوطن سبورت" أنه سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسى ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الذي سيغادر القلعة الحمراء عقب مباراة الترسانة، مساء اليوم الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر.
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