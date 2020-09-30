ساعتان أسبوعيا لمجموعات التقوية.. مناسبة وتكفي لدراسة 4 مواد في الحصة

قرارات عدة يصرح بها وزير التربية والتعليم من حين لآخر، بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، الذي سيشهد طفرة في نظام التعليم المتبع خلال السنوات الماضية، إذ يعتمد على التكنولوجيا والتعلم عن بعد، ومن ضمن تلك القرارات عمل "مجموعات تقوية" داخل المدارس، للحد من انتشار ظاهرة "الدروس الخصوصية".

ساعتان هي المدة الزمنية للمجموعة كل أسبوع، تقسم وفقا للإتفاق بين المدرسين والطلاب بكل مدرسة، واتفق عدد من المدرسين على أن هذه المدة كافية لمناقشة الدروس مع الطلاب، وأكد خبير تربوى ضرورة تقسيم المدة على أكثر من مادة دراسية، بمعدل 30 دقيقة للمادة الواحدة، كي لا يقل تحصيل الطلاب للمعلومات.

"السنة دي التدريس فيها هيكون بشكل مختلف تماما عن كل سنة".. بهذه الكلمات بدأ حسن نجدي، 35 عاما، مدرس لغة إنجليزية بإحدي المدارس الثانوية العامة، بمنطقة شبرا، عند حديثه عن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة حول ملامح العام الدراسى الجديد، فيقول: إن فكرة التكنولوجيا في التعليم جديدة على الطالب والمدرس، لكن مع الوقت هتكون أفضل.

مجموعات التقوية المعلن عنها من قبل الوزارة ستختلف كثيرا هذا العام، مقارنة بقبل، إذ ستقوم على تقسيم الطلاب لأعداد صغيرة داخل الفصول أثناء المجموعات، بحسب نجدي.

أما عن المدة الزمنية لـمجموعات التقوية، يرى نجدي أنها مدة كافية لمناقشة الطالب مع المدرس، وتبادل الأسئلة، ولكنه يفضل أن تقسم الساعتين على مدار يومين خلال الأسبوع: "لو الساعتين في يوم واحد هتكون ضغط على الطلاب، عكس لو اتوزعوا على يومين".

شجع خالد منصور، في أوائل الأربعينيات، مدرس لغة عربية، بإحدى المدارس الإعدادية، بمنطقة مدينة نصر، عمل مجموعات التقوية داخل المدارس، لأنها ستخف حمل الدروس الخصوصية لدى الطالب والمدرس أيضا، وستحد من حركة تنقلاتهم من مكان لآخر، عكس الدروس الخصوصية المعتاد عليها طيلة السنوات الماضية: "الوزارة بتبذل قصارى جهدها عشان تريح الطالب والمدرس، وتقدم له نظام تعليم أفضل".

يجب ترك وقت فارغ لاستراحة الطلاب بين الساعتين، في حال كون مدتها ساعتين في يوم واحد فقط، بحسب منصور.

أما عن اقتصار عملية التدريس داخل مجموعات التقوية على مدرسى المدرسة فقط، يرى منصور أنها في صالح المدرسين بكل مدرسة لأنها ستزيد من روح المنافسة بينهم، لتقديم أفضل ما لديهم.

من الضرورى أن تقوم مجموعات التقوية علي مناقشة الصعوبات والمشاكل التى تواجه الطلاب داخل الدروس بالمواد المختلفة بين الطلاب والمدرس، هكذا علق حسن شحاته، خبير تربوى، بالإضافة إلى حل الإختبارات والتطبيقات، بجانب قيام الطلاب بتصويب الأخطاء لبعضهم البعض، لأن هذه الطريقة ستثبت المعلومة لدي الطلاب وستنمى لديهم روح المنافسة.

شحاته: يجب ألا تزيد مدة الحصة الواحدة بالمجموعة عن 30 دقيقة

الشرح هذا العام وفقا للنظام الحديث يقتصر فقط علي القنوات التعليمية، والمنصات الإلكترونية التي ستطلقها الوزراة مع بداية العام الدراسى الجديد، كي لا يكون تكرار دون جدوى، بحسب الخبير التربوى.

وعن "الساعتين" مدة "مجموعات التقوية" خلال الإسبوع، يرى "الخبير التربوى" أنها مدة كافية ويجب تقسيمها علي 4 مواد دراسية بمعدل 30 دقيقة لكل مادة، وبفاصل 5 دقائق إستراحةبين كل مادة، كى يفصل الطالب بين المواد ويجدد نشاطه الذهنى.

"10 طلاب" هو العدد المثالى للطلاب داخل المجموعة الواحدة، بحسب "شحاته" لأنها ستعطى فرصة أكبر لمناقشة المدرس مع كافة الطلاب، والإجابة علي كافة الأسئلة.

يجب ألا تزيد مدة الدراسة في الحصة الواحدة بالمجموعة عن 30 دقيقة، حتى لا يقل تحصيل الطالب للمعلومة.. هكذا أنهى شحاته حديثه.