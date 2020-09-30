"لوجو" الشيوخ يزين قاعة المجلس باللون الذهبي

تزينت قاعة مجلس الشيوخ، باللوجو الخاص بها، والمدون عليه مجلس الشيوخ، وجرى حفر اسم مجلس الشيوخ داخل الدائرة الذهبية المصصمة للوجو الغرفة الثانية للبرلمان، كما وضع نسر جمهورية مصر العربية، والرسم الخاص بقبة المجلس الشهيرة، التي تعد أحد معالم البرلمان بشارع القصر العيني.

وسيوضع هذا اللوجو بنفس تصميمه، على المدخل الخاص ببوابة مجلس الشيوخ، الكائن بشارع القصر العيني، وتشهد أعمال التجهيزات داخل الشيوخ حالة من العمل المستمر، وذك لقرب انعقاد المجلس فى الفصل التشريعي الأول.

كانت اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الامين العام للشيوخ، والمستشار محمود فوزى الآمين العام لمجلس النواب، عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمراجعة باقى التجهيزات المتبقية لإنطلاق مجلس الشيوخ.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.