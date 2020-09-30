انطلاق الدورة الثالثة لإعداد معلمي تعليم الكبار بكلية التربية بأسيوط

نظم مركز تعليم الكبار بكلية التربية بجامعة أسيوط، الدورة الثالثة لإعداد معلم تعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل رسمي حماد عميد كلية التربية، والدكتور حسن محمد حويل وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد أركان حرب محمد الهويدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور أحمد عبدالله الصغير مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية، والأستاذ خالد عبدالحميد مدير عام هيئة تعليم الكبار بأسيوط، مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمشاركة 100 طالب وطالبة.

وأشادت الدكتورة مها غانم، بالعمل الرائد والمميز الذي يقوم به مركز محو الأمية وتعليم الكبار لخدمة أبناء الصعيد، وهو ما يأتي في إطار دور الجامعة المعرفي والتوعوي والتنويري وحرصها على تسخير جميع إمكانياتها البشرية والعلمية من أجل تطوير المجتمع وتحقيق النهضة، مشيرة إلى أن المركز يستهدف توفير تعليم مستمر يساعد في إلمام الكبار بالمعارف والمهارات اللازمة للتفاعل في متطلبات الحياة المعاصرة فضلاً عن تلبية احتياجاتهم وتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه أشار الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية، إلى أن قضية محو الأمية هي قضية مجتمعية وثقافية لأبناء طلاب الجامعة من أجل القضاء على هذه المعضلة لخلق مجتمع بلا أمية، وذلك عن طريق هذه الدورات التدريبية التي تنظمها مركز تعليم الكبار بالكلية الذي يعد بروتوكول بين كلية التربية بالجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدا في ذلك إلى حاجة المجتمع إلى الجامعة وطلابها في القيام بهذا الدور وتشجيع دخول الكبار إلى مجتمع المعرفة.

وأضاف الدكتور حسن محمد حويل وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن كلية التربية قامت بالعديد من الأعمال الهامة في إعداد جيل متميز من المعلمين في مختلف المجالات فضلاً عن قضية محو الأمية التي تعد قضية وطنية وقومية، مشيرا إلى أن مركز تعليم الكبار خدمة لأبناء محافظات الصعيد لمنع انتشار الأمية في أسيوط خاصة ومصر عامة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله الصغير إلى أن هذه الدورة لطلبة الجامعة و تهدف إلى إكساب مهارات ومعارف وطرق تدريس والخصائص النفسية للكبار، وأن هذه الدورة تأتي بمشاركة 100 طالب وطالبة بالجامعة ويناقش على مدار يومين العديد من المحاضرات الهامة منها دور تعليم الكبار في القضاء على بعض الموروثات الاجتماعية في صعيد مصر للدكتورة أماني الشريف الأستاذ المساعد بوحدة التخطيط التربوي، وطرق تعليم الكبار والخصائص النفسية للكبار وإجراءات فتح فصل للأستاذة مفيدة محمود عادل مدرب ومدير عام مركز هيئة تعليم الكبار، واستراتيجيات تعليم القراءة والكتابة للدكتور محمد جابر أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.