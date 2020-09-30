جولة في متحف الحضارة قبيل افتتاحه: تحفة معمارية

نشر الدكتور أشرف رضا، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والمدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة لجامعة حلوان، مجموعة من الصور من داخل متحف الحضارة بالفسطاط، مشيرا إلى قرب افتتاحه.

وعلق "رضا" على الصور، عبر حسابه على "فيس بوك": فى جولة سريعة، بمتحف "الحضارة المصرية" بالفسطاط، حيث يتم إعداد العرض المتحفي، تمهيدا لافتتاحه قريبا، بدعوة من الاستشاري العام، ومصمم المتحف، المعمارى الكبير الدكتور الغزالى كسيبة أستاذ العمارة بالفنون الجميلة.

وأشاد "رضا" بالمتحف قائلا: تحفة معمارية رائعة، بدءً من كتلة المبنى المطل على بحيرة "عين الصيرة" التاريخية، والتفاصيل المعمارية الداخلية، وعرض متحفى راقٍ، ينافس العروض العالمية بمتاحف الآثار، بدءً من الحضارة المصرية القديمة، عبر العصور المختلفة، حتى الحضارة العربية فى العصور الإسلامية، من خلال مقتنيات منتقاه، تدعو للفخر لكل مصرى،الكل منتظر استقبال موكب المومياوات الملكية، لإستكمال مراحل ومراسم إفتتاح المتحف.

يقع المتحف في مدينة الفسطاط، وتعود فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1982، عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومي للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي لمتحف الحضارة بالفسطاط، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى2005، وتم وضع حجر الأساس لمبني المتحف في عام 2002.

تبلغ مساحة المتحف نحو مساحة 33.5 فدان منها 130 ألف متر مربع من المباني، ويتوقع أن يضم المتحف 50 ألف قطعة أثرية من مختلف عصور مصر القديمة وحتى التاريخ المعاصر، ويضم مجموعة من المخازن لحفظ الآثار مجهزة بأحدث التقنيات العلمية الحديثة على غرار المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطاني.

ويعرض المتحف، لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى المعرض على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.

والذى سيمثل أهم نقاط التعريف بالحضارة المصرية للمجتمع المصري أولا ثم الزائرين، ويحتوى موقع المتحف على بحيره طبيعيه نادرة هى بحيرة عين الصيرة.