تفاصيل تشغيل القطارات الكورية بالمترو: بها كاميرات مراقبة وشاشات LCD

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، تشغيل أول قطار كوري في الخط الثالث للمترو، حيث وصلت أول دفعة من عربات القطارات المكيفة الكورية الجديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً منذ ما يقرب من 40 يوما، حيث وصل منها حتى الآن قطاران.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، قد وقعا اتفاقا حول صفقة القطارات بإجمالي تكلفة 317 مليون يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه.

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وقال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الوزارة ممثلة في هيئة الأنفاق تعمل على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لمواجهة الضغط المرورى بالقاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن الخط الثالث للمترو صمم بطريقة أوروبية وجميع القطارات التى تعمل بي حديثة ومكيفة، موضحاً أن جميع خطوط المترو الذى سيتم تنفذها ستصمم على الطراز العالمى، لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وترصد "الوطن"، تفاصيل القطارات الكورية الجديدة والتى سيتم تشغيلها بالخط الثالث للمترو خلال الأيام القليلة المقبلة.. وهى كالتالي:

1- تتمتع القطارات الجديدة بنظام تكييف هواء عالي السعة.

2- القطارات مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

3- القطارات الكورية الجديدة مزوده بكاميرات تليفزيونية مثبتة للمراقبة المركزية للسكة.

4- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

5- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

6- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

7- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.