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محمود مسلم

الرئيس النمساوي يتلقى أوراق اعتماد السفير المصري الجديد محمد الملا

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أ.ش.أ
05:53 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الرئيس النمساوي

الرئيس النمساوي

تلقى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، أوراق اعتماد محمد الملا سفير مصر الجديد في فيينا، وممثلها أمام المنظمات الدولية.

وقالت مصادر فى قصر "هوفبورج" الرئاسي فى فيينا اليوم، إن الرئيس النمساوي تلقى أيضًا أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من جورجيا وبنجلاديش وأوزبكستان وفرنسا وباكستان وبيلاروسيا وموناكو.

وأضافت المصادر أن الرئيس النمساوي رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهماتهم.

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