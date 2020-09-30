نجوم الفن يدعمون ميار شريف رغم توديعها لرولان جاروس: هما دول ستات مصر

قدم عدد من نجوم ونجمات الفن كامل الدعم للاعبة التنس ميار شريف رغم توديعها لبطولة رولان جاروس، بعد خسارتها أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رقم 4 عالمياً والثانية في البطولة.

ونشر الفنان خالد النبوي صورة للاعبة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "برافو ميار شريف.. مكسب كبير قادم بإذن الله"، فيما غردت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "ميار شريف نموذج للست المصرية المشرفين دائماً، فخورين بيكي ميار شريف".

ولم تختلف تغريدة الفنان يوسف الشريف كثيرأً عما قاله الفنان خالد النبوي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلًا: "ينتظرها مستقبل باهر.. كل الدعم للبطلة ميار شريف بنت مصر".

ووصفت الكاتبة إنجي علاء أداء ميار شريف بـ"القتالي"، حسبما جاء في تغريدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" التي كان نصها: "مباراة تاريخية للمصرية ميار شريف في بطولة رولان جاروس أمام المصنفة رقم أربعة عالمياً والثانية في البطولة، بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة".

وأضافت: "برافو ميار شريف علي الأداء القتالي، هما دول ستات مصر".

وأعربت ميار شريف عن سعادتها بمساندة المصريين لها خلال بطولة رولان جاروس، وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب أون" رفقة الإعلامي أحمد شوبير: "سعيدة جدًا بعد التشجيع الكبير لي اليوم من الجماهير المصرية، ولعبت أمام بليسكوفا دون أي ضغوط وكنت أسعى للفوز".

وتابعت: "أقيم في إسبانيا منذ عام ونصف بعد انتهاء دراستي الجامعية في الولايات المتحدة، وصعوبة انتقال مدربي لمصر وراء قراري بالإقامة في إسبانيا".

وأكملت: "كنت أحلم باللعب في البطولات الكبرى، وترتيبي سيتقدم وسأكون ضمن أفضل 150 لاعبة في العالم، وأحلم بالفوز ببطولة رولان جاروس يوما ما".

وأردفت: "احترفت التنس منذ عام ونصف فقط، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق إنجاز في دورة طوكيو".

وعن التونسية أنس جابر قالت ميار: "التونسية أنس جابر من اللاعبات المتميزات في عالم التنس، وتألق أنس جابر كان دافع لي من أجل الوصول لما حققته".

وكشف ميار الشريف عن أن الألمانية شتيفي جراف مثلي الأعلى في التنس.