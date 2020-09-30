عاجل.. أول صورة للمتهمين بالتحرش وهتك عرض فتاة أفريقية بمدينة نصر

تنشر "الوطن" أول صورة للمتهمين الستة في فيديو التحرش بفتاة أفريقية في منطقة زهراء مدينة نصر، بعد القبض عليهم، واقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمتي التحرش وهتك العرض.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على 6 متهمين بالتحرش بفتاة أفريقية في مدينة نصر، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

ورصدت أجهزة الأمن فيديو متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ومحاولة إجبارها على استقلال "توك توك" خاص بالمتهمين، وعندما رفضت تحرشوا بها، فتمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص.

وبتكثيف الجهود تمّ تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وأدلت بأسماء بعضهم، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.