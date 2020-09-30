عشان تحافظ على باقتك الأساسية.. أسعار باقات "الويك إند" من "WE"

ينتظر الكثيرون من محبي متابعة الأفلام والمسلسلات، قضاء العطلة الأسبوعية في المنزل، لمشاهدة الأفلام الجديدة والفائتة أون لاين، كما يحرص محبو الألعاب الإلكترونية على تحميلها لقضاء عطلة أسبوعية ممتعة في المنزل، ما جعل شركة المصرية للاتصالات "WE"، تقدم عددًا من باقات "الويك إند"، للحفاظ على باقة النت الأساسية، دون التأثير عليها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، باقات الإنترنت الإضافية والمخصصة لـ"ويك إند"، وفق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

باقة "ويك إند" سوشيال

تمنح باقة ويك إند سوشيال 1.300 ميجا للعميل بسعر 5 جنيهات، بدءًا من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى الساعة 9 من مساء السبت.

باقة "ويك إند" فيديو

تمنح باقة ويك إند فيديو 3.200 ميجا للعميل بسعر 10 جنيهات، بدءًا من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى الساعة 9 من مساء السبت.

باقة "ويك إند" الألعاب

تمنح باقة ويك إند الألعاب 3.200 ميجا للعميل بسعر 10 جنيهات، بدءًا من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى الساعة 9 من مساء السبت.

ضوابط استخدام باقات "ويك إند"

- يتم المحاسبه من الباقه الأساسية عند تصفح تطبيقات غير المحددة للباقة.

- يتم المحاسبه من الباقه الأساسية عند استهلاك باقة "ويك إند" أو انتهاء صلاحيتها.

- يتم استهلاك باقات "ويك إند" خلال نهاية الأسبوع بداية من الخميس 9 مساء وحتى السبت 9 مساء.

- يمكن الاشتراك بأكثر من باقة بنفس الوقت، كما يمكن الاشتراك بنفس الباقه أكثر من مرة.

- لا يتم ترحيل الميجا بايتس المتبقية.

وكانت الشركة خلال يوليو الماضي رفعت الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة، لتبدأ من 30 میجابیت في الثانیة بدلًا من 5 میجابیت في الثانیة.