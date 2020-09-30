ضاحي يطالب بتخفيض أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي لتناسب سوق العمل

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أنه أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، بحيث يتم تخفيض أعداد المقبولين، ليتناسب ذلك مع سوق العمل، "خاصة أن الدولة خلال هذه المرحلة تشجع التعليم التكنولوجي والذي سيساعد على سد الفجوة الحالية" بحسب تعبيره، لافتًا إلى أنه في هذا الصدد، تجري النقابة حاليًا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

جاء هذا خلال مشاركة نقيب المهندسين عبر الفيديو كونفرانس، بافتتاح وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول، لكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والمنعقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل 2020"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه ضاحي، بكل حب تحية إعزاز وتقدير لكل مهندسي مصر، كما وجه التحية لكل من درس العلم الهندسي، وعلمه لأبنائنا وزملائنا المهندسين، ومنهم جامعة أسيوط العريقة التي تم إنشاؤها في جنوب مصر عام 1957.

وبحسب بيان لنقابة المهندسين، أشار ضاحي إلى أن النقابة تبذل كثيرًا من الجهد والتنسيق مع وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، وأنه تم التوافق مع الوزارة، على إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية، اعتبارًا من العام الدراسي 19/18ً، والمراجعة المستمرة لمستوى الأداء والدارسة والنظام، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والبنية الأساسية لهذه المعاهد.

كما صدر قرار مكتب التنسيق، بعدم قبول أي طالب بالتعليم الهندسي مجموعه في الثانوية العامة قسم رياضة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، أقل من 80%، وتم التطبيق خلال العام الدراسي 19/ 20، وجارٍ التطبيق هذا العام الدراسي أيضًا 21/20.

وقال ضاحي في نهاية كلمته: لا يفوتني في وجود هذا الجمع الكريم، إلا أن أشير إلى ضرورة الاهتمام بالتطوير والمراجعة المستمرة لمناهج التعليم الهندسي، بما يتواكب مع التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، خاصة الثورة الصناعية الرابعة، التي بدأت بالروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو، وأخذنا بالفعل في نقابة المهندسين المصرية المبادرة، حيث نتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية، التي تقدم للمهندس وأسرته.

وفى نهاية المؤتمر، تسلم المهندس عبدالحكيم عليان، درع كلية الهندسة جامعة أسيوط، بالنبابة عن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.