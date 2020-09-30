عاجل.. الحكومة: 500 ألف جنيه لأصحاب "حناطير وفلايك" الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على المقترح الذي تقدم به ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه من الغرفة، لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة بين المحافظتين لدعم النقل البطيء (أصحاب الحناطير والفلايك).

وسيتم تخصيص المبلغ في محافظة الأقصر، لدعم أصحاب الحناطير والدواب، أما في محافظة أسوان، سيتم توجيه الدعم لأصحاب الحناطير والدواب والفلايك أيضا.

وخلال الاجتماع توجه الدكتور خالد العناني بالشكر والتقدير للغرفة علي هذا المقترح، كما ناشد القطاع الخاص بالعمل علي المشاركة بصورة أكبر في الحملات الترويجية والتنشيطية وحملات التسويق لمصر بالداخل والخارج.

وأشار ماجد فوزي خلال الاجتماع، إلى أن مجلس إدارة الغرفة، يسعى من خلال هذا المقترح، إلى توفير الرعاية البيطرية والمواد الغذائية للدواب، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحناطير، وذلك من واقع المسؤولية المجتمعية للغرفة.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع محافظتي الأقصر وأسوان، لتنظيم وإعادة هيكلة خدمة الحنطور لتظهر بصورة حضارية ولائقة للسائح، خاصة في ظل استئناف السياحة الثقافية منذ أول سبتمبر الجاري.

كان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، الخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 أبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الاعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.

وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات، وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.