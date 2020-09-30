عاجل.. الحكومة: تسجيل 750 ألف أقصري في "التأمين الشامل" حتى الآن

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تسجيل 191 ألف ملف عائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، إلى جانب 750 ألف ملف فردي حتى الآن.

وقال "السبكي"، في تصريحات صحفية له اليوم عقب اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفيات: إسنا التخصصي، وحورس (مستشفى أرمنت التخصصي)، والأطفال التخصصي (مستشفى العديسات)، وذلك ضمن استعدادات تهيئة مستشفيات "الأقصر" لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة، أنه يجري الانتهاء من أعمال تطوير كل من مستشفى الكرنك الدولي، والمرحلة الأولى من مُجمع الأقصر الدولي الطبي، مضيفاً أنه فيما يتعلق بمحور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، فقد وصل عدد الملفات العائلية التي تم فتحها إلى أكثر من 191 ألف ملف، إلى جانب 750 ألف ملف فردي حتى الآن، منوهاً كذلك بالجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات.

كان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ قليل، عن عزم الحكومة، بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، تجريبيًا قريبًا.

وعقد "مدبولي"، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ونستعد لبدء التشغيل التجريبي قريبًا في محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.

يذكر أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي أطلق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين، وهو المشروع الذي أشادت منظمة الصحة العالمية به.