جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة 

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانيه بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وبناءً علي مذكرتي معلومات مقدمتين من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي، والنقيب محمد بكري بمعبر أرقين، وعبد الفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام راكبين سودانيين الأول "ع . م . ص" والثانى "م . ا . ا" تهريب كمية من الهواتف المحمولة في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، وتبين وجود عدد 61 هاتف محمول ماركة "هوبي" و5 هواتف محمولة ماركة "آيفون 11" مخبأه داخل أمتعتهما الشخصية.

وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى 19 و20 لسنة 2020.