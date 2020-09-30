افتتاح الدورة التدريبية التخصصية للميني فوتبول لقطاع الصعيد بالمنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، يرافقه أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، الدورة التدريبية التخصصية الأولى التي ينظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول، لتخريج أول جيل حكام ومدربين واداريين بمحافظات الصعيد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من المحاضرين الدوليين للميني فوتبول من مصر وتونس ولبنان.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، وأيمن عبدالرحمن الأفندي رئيس منطقة المنيا.

وأوضح محافظ المنيا أن افتتاح الدورة يأتي ضمن فعاليات تدشين اللعبة في المحافظة حيث تم في أغسطس الماضي افتتاح مقر للاتحاد وأطلاق رياضة الميني فوتبول، مؤكدا على دعم كل الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تطوير وتجهيز كل المنشآت الرياضية من خلال إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب، من خلال 161 مركز شبابي و21 نادي بجميع المراكز والمدن، لافتا إلى أنه يجري إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب، حيث يجري العمل في 8 مراكز شبابية جديدة.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول بدعم المحافظة اللامحدود لنشر اللعبة وتوفير كل التسهيلات لدعمها في جميع المراكز، لافتا إلى أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب من خلال مراكز الشباب ولفت إلى أن التدريب موجه لقطاع الصعيد في كل من محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان، وذلك استعدادا لإطلاق دوري اللعبة.

وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.