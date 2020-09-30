الشوباشي: ترشحت للبرلمان كوني مهتمة بتحديات الدولة المصرية

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية والمرشحة ضمن قوائم تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، إن من اقترحوا تواجدها بانتخابات البرلمان المقبلة، لديهم ثقة بها كونها متابعة جيدة للتحديات والمشكلات المصرية: "أنا مع بلدي، وشاركت في الثورتين المصريتين، وبقول حاجات متوافقة مع سياسة الدولة الآن".

وأضافت "الشوباشي"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها لم تؤيد أي نظام بعد رحيل الزعيم السابق جمال عبدالناصر، لكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعرت بوجود قيادة سياسية حكيمة، تسعى لإعادة رونق وجمال مصر مرة أخرى، لتتربع على مستوى العالم: "مصر أيقونة العالم كله"، موضحة أنها لم تتحدث في مرة بما لا تقتنع به، ولكنها دائما ما تسعى لإظهار وجهة نظرها مهما اختلف الحكومات: "الانتقادات في أي مجتمع لصالح الدولة والمواطنين، وكل واحد وليه رؤية".

وأكدت أن الفترة الحالية ليست فترة تناحر فيما بين السياسيين، ولكن يجب على الجميع أن يسعى للوصول لشيء جيد، يكون في مصلحة الدولة، وتبادل لوجهات النظر، مشيرة إلى أن من يحمل الدولة على كاهله خلال الفترة المقبلة هم الشباب، دون غيرهم، وهم الأكثر قدرة على العمل وصناعة مستقبل أفضل لمصر: "لما بيجوا يتكلموا عن مصر بيتكلموا عنها كقوة أقليمية ودولة ليها دور، وجميع قادة العالم بيكلموا رئيسنا باحترام شديد وعايزين يعرفوا رأيه في قضايا حيوية بالنسبة للعالم كله".

وتابعت: "التنوع تحت قبة البرلمان، ما بين الشباب وأصحاب الخبرات يثري الحياة النيابية، وعندي خبرة اكتسبتها بتمنى أقدر أوصلها للشباب في المستقبل، وإسرائيل لما تكالبت عليا، كنت واثقة في حاجة واحدة، وأمي قالت لي أمشي عدل يحتار عدوك فيك، والإعلام بتاعنا محتاج يكلم الناس، وهركز في طريقة تناول الإعلام وتمكين المرأة".