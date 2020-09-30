مباحثات مصرية مجرية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية غدا

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا الخميس، جلسة مباحثات مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، ويتناول اللقاء العلاقات المصرية- المجرية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من المقرر أن يتم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين قبل عقد المباحثات في مقر وزارة الخارجية، كما يعقد الوزير أن مؤتمرا صحفياً مشتركاً في ختام الاجتماعات.