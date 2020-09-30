الخولي: الدبلوماسية البرلمانية حققت إنجازات خلال السنوات الماضية

قال طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتواجد في التنسيقية كجزء في المنافسة السياسية، ويقوم بالتعبير عن جيل كامل له رؤى ومشاركات عدة.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مجلس الشيوخ يختلف كثيرا عن مجلس النواب، حيث إن الأول هو إحدى المؤسسات التشريعية الرئيسية لصناعة القرار في الدولة، والأمور اختلفت كثيرا، موضحا أن عام 2020 شهد عدم وجود وفد برلماني أو حكومي أجنبي يتحدث عن الشأن الداخلي المصري، والجميع يتحدث عن الشأن الإقليمي ودور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة، وهو كان معبرا لما أنجزته القيادة السياسية خلال سنوات قليلة على المستوى الحكومي والبرلماني.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية لها أهداف وطموحات عدة مساعدة للدبلوماسية المصرية الخارجية، حيث إن الدبلوماسية الحكومية غير قادرة على تحقيق كل شيء: "لما بنبص على النموذج الأمريكي بيستخدم كل أدواته، مثل الكونجرس والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية، وخدت خبرة عميقة في كيفية أن نكون جزء من المسؤولية وأصحاب رؤي حقيقية"، مشيرا إلى أن التنسيقية تعمل على إخراج كوادر سياسية قادرة على أن تكون جزءا من الحاضر المصري، والتنسيقية كيان جامع لممثلي أحزاب وسياسيين.

وتابع: "التنسيقية استطاعت استقطاب شباب من السياسيين وبعض الشباب الحزبيين، وعندنا مرشحون من مختلف الأحزاب المصرية، والـ26 شخصا أكثر من نصفهم حزبيون، والأمور تخضع لمعايير داخلية، والتنسيقية استطاعت أن تخرج 5 شباب كنواب محافظين، وتلى ذلك 5 شباب في مجلس الشيوخ و26 شابا مرشحين حاليا لانتخابات البرلمان".

وأوضح: "وجود تعددية ومنافسة هتؤدى لمزيد من المشاركة بطبيعة الحال، وكل ما هيكون فيه منافسة كل ما هيحتشد الناس علشان يشاركوا في الانتخابات، وتلك المنافسة بتصب في صالح الناخب والمواطن، وكل طرف سيقدم الرؤى والأطروحات التي سترجح الكفة الخاصة به تحت قبة البرلمان".