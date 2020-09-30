بالأسماء.. 17 مرشحا بينهم سيدتين يتنافسون على مقعدين بدائرة أبو حماد

يتنافس 17 مرشحا، بينهم سيدتين على مقعدين بالدائرة السابعة، مقرها مركز شرطة أبو حماد، وتضم مركز أبو حماد وقسم القُرين، ومن ضمن المرشحين، اثنين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب حماة الوطن، والباقي مستقلين.

وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

1. أحمد فؤاد سليمان بغدادي أباظة، وشهرته "فؤاد أباظة"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. ثروت محمد فكري فؤاد علي سويلم، وشهرته "ثروت سويلم"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

3. السيد أحمد محمد علي، وشهرته "السيد سلامة"، مستقل، الرمز الانتخابي "صقر".

4. أيمن طلعت أحمد عبدالحميد، وشهرته "أيمن عياد"، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفون محمول".

5. سمير محمد محمود إبراهيم، وشهرته "سمير أبو راس"، مستقل، الرمز الانتخابي "مدفع".

6. هناء أبو يحيى حسن سليم، وشهرته "د.هناء أبو يحيى"، مستقلة، الرمز الانتخابي "كف".

7. جلال إبراهيم محمد صيام، وشهرته "جلال صيام"، مستقل، الرمز الانتخابي "ساعة يد".

8. هدى محمد محمود عباس، وشهرته "المحامية هدى مطر، مستقلة، الرمز الانتخابي "شمعة".

9. علاء أحمد عليوة السيد، وشهرته "علاء محسن عليوة"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "تاج".

10. فرج حسن سلامة علي، وشهرته "فرج سلامة، مستقل، الرمز الانتخابي "سفينة".

11. محمد مختار إبراهيم محمد، وشهرته "محمد مختار النجار، مستقل، الرمز الانتخابي "فيل".

12. نبيل محمود محمد السيد، وشهرته "نبيل أبو شوتح"، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

13. رضا إسماعيل موسى إسماعيل، وشهرته "رضا موسى"، مستقل، الرمز الانتخابي "أوتوبيس".

14. شاكر عبداللطيف عبدالفتاح حسن، وشهرته "شاكر عبداللطيف"، مستقل، الرمز الانتخابي "السد العالي".

15. أسامة السيد سليمان عبداللطيف، وشهرته "د.أسامة سليمان"، مستقل، الرمز الانتخابي "غصن زيتون".

16. إيهاب السيد علي السيد، وشهرته "د.إيهاب العزازي، مستقل، الرمز الانتخابي "ميكروفون".

17. سليمان تمام محمد هيكل، مستقل، الرمز الانتخابي "طائرة هليكوبتر".