"شوقي": بناء تعليم مصري جديد يستغرق من 12 لـ14 عاما

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه من الصعب تقييم ما حدث في منظومة التعليم من تطور، ولكن الوزارة اتخذت خطوات على أرض الواقع وتسير فيها بخطى متسارعة في عدة محاور بالتوزاي، فضلًا عن معالجة مجموعة من القضايا المحورية أولًا بأول.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الوزارة تعمل على بناء ما يسمى بـ"تعليم مصري جديد"، وهذه عملية طويلة المدى تأخذ من 12 لـ14 عامًا، ورغم صعوبة المهمة إلا أن الوزارة بدأت فيها وتم البدء بعمل مناهج جديدة، وتم الانتهاء حتى الآن من وضع مناهج 5 مراحل دراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم، الانتهاء من مناهج مراحل "كي جي1" وحتى الصف الثالث الابتدائي، ويجرى العمل على الانتهاء من إنجاز مناهج الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي على أن يتم الانتهاء منها في مارس 2021، "المناهج الجديدة مهمة للغاية، لأن تُوضع ويتم تدريسها لسنوات طويلة".

وأوضح أن المناهج الجديدة لها تقييمها الخاص، ولها معلمون مدربون عليها بشكل مختلف، ويتم العمل على هذا الأمر كثيرًا من أجل النهضوض بالمنظومة.