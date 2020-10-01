الري: اتخذنا قرارات بتخفيف تدريجي للمياه المنصرفة للأراضي بدمياط ورشيد

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة المورد المائية والري، إن موسم الأمطار في أعالي النيل يبدأ في الانخفاض والانحسار مع بداية شهر أكتوبر، وتعود الأمطار لمعدلاتها الطبيعية، وتصل على النيل الأزرق في حدود 4 مللي يوميا، في حين تصل خلال شهري أغسطس وسبتمبر لـ40 مللي.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المناسيب بدأت في الانخفاض والانحسار، ووصلت لـ433 مليون متر مكعب، موضحة أن الانحسار سيكون تأثيره واضحا بمصر خلال 10 أيام.

وفي هذا الإطار كان هناك اجتماع تم عقده، أمس، للجنة إيراد النهر في وزارة الموارد المائية والري لمتابعة مستويات الماء في المناسيب ومقارنة الواصل، وتم اتخاذ قرارات بتخفيف تدريجي للمنصرف، وسيبدأ المواطن بالشعور بانخفاضها، وخلال يومين ستقل المناسيب في فرعي رشيد ودمياط للتحسن وستنخفض عن الفترة الماضية.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة المورد المائية والري، أنه تم تقدير مساحة الأراضي التي من الممكن لها الغرق بسبب ارتفاع نسب الأمطار، وجاءت نسب الأراضي لـ50% من الأراضي التي قدر لها الغرق، ومعظمها زراعية، وفي ذلك الصدد تم اتخاذ احتياطات من قبل الجهات التنفيذية والمواطنين، مشيرة إلى أنه خلال يومين ستبدأ المياه في الانحسار عن تلك الأراضي، والوضع مطمئن خلال الوقت الراهن.