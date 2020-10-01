عاجل.. مصدر أمني: بلاغ والد "طالبتي الحجاب" أحيل للنيابة العامة

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغًا من أستاذ جامعي يدعى محمد كمال اتهم فيه مدير مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات في العجوزة بسب وقذف ابنتيه، واتهم مدرسة بذات المدرسة بضرب ابنته الصغرى أيضًا بالأيدي وخلع حجابها وسبها وقذفها خلال شرائها الزي المدرسي.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن استمعت لأقوال والد "طالبتي الحجاب" مقدم البلاغ في قسم شرطة الدقي، وشرح خلاله تفاصيل ما حدث من المدرسة التى تعمدت إهانة ابنته خلال محاولتها شراء قطعة واحدة من الزي المدرسي فقط نظرًا لأن لديها الزي المدرسي الخاص بالسنة الماضية جديدًا.

وأضاف المصدر أن الشرطة أرسلت المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا بحق المتهمين.

كان "كمال"، قد كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم شتم وخلع حجاب واحتجاز بناته في المدرسة، لأنها تريد إجبارهم على شراء الزي المدرسي كامل، وهم رفضوا لأنهم يحتاجون قطعة منه فقط.

وأوضح أنه بعد موافقة بناته على شراء الزي كاملاً، المدرسة "اتريقت" على ابنته التي تدرس في كلية الطب، وسبتها، وحينما طلبت من المدرسة أن تخاطبها باحترام "شدتها من الطرحة، ودفعتها من كتفها، وطردتها من الغرفة، واستمرت في سبها".

وتابع: "حينما حضر المدير، بنتي بتقوله يرضيك تشتمني، قالها أه وتديكي بالجزمة كمان".

وعقب وزير التربية والتعليم على حديث الأستاذ الجامعي، في تعليق على منشوره، قائلاً: "سوف نحقق في الامر على الفور د. محمد مع اعتذاري للإبنة العزيزة"، ليعقب "الدكتور محمد كمال": "أثق تماما في معالي الوزير إن حق بناتي لن يضيع.. وشكرا جزيلا علي مشاعره الابوية".

ووجه الأستاذ الجامعي الشكر لـ"شوقي"، على سرعة الاستجابة وتحويل الموضوع للتحقيق فورا، مضيفاً أن موقفه ليس بمستغرب من استاذ وعالم في مكانته.