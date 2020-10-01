عاجل.. "الداخلية" تنفي اختطاف عدد من أفراد الشرطة بالأقصر
كتب:
محمود البدوي
01:27 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
سيارات الشرطة
نفى مصدر أمنى ما تناولته القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من قيام عدد من الأهالي بقرية العوامية بمحافظة الأقصر باختطاف عدد من أفراد الشرطة القاطنين في تلك القرية تعبيراً عن إحتجاجهم لمقتل أحد الأشخاص.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك"، إنه تبين من الفحص عدم صحة ما تم تناوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وأن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتضليل الرأى العام.