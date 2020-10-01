عاجل.. "الداخلية" تنفي اختطاف عدد من أفراد الشرطة بالأقصر

نفى مصدر أمنى ما تناولته القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من قيام عدد من الأهالي بقرية العوامية بمحافظة الأقصر باختطاف عدد من أفراد الشرطة القاطنين في تلك القرية تعبيراً عن إحتجاجهم لمقتل أحد الأشخاص.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك"، إنه تبين من الفحص عدم صحة ما تم تناوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وأن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتضليل الرأى العام.