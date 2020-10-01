ضاحي يطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة 10% في 2020

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنّ التعليم الهندسي في مصر يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع وجود فائض في أعداد الخريجين عن حاجة سوق العمل، وتباين مستوى الخريجين عام بعد عام، لكثرة ما أنشئ من معاهد وكليات هندسية بالجامعات الخاصة في الفترات السابقة.

وأشار نقيب المهندسين، بحسب بيان للنقابة، إلى أنّ عدد كليات الهندسة والمعاهد المقيدة بالنقابة 129، بواقع 56 كلية بالجامعات الحكومية، و19 كلية هندسة بالجامعات الخاصة، و39 معهد بالمعاهد الهندسية العليا، و5 أكاديميات.

ضاحي: لدينا 129 كلية ومعهد هندسي ويجب ألا يقل مجموع القبول عن 85%

وقدّم ضاحي، عددا من التوصيات لمؤتمر التعليم الهندسي الذي اختتم فعالياته أمس في جامعة أسيوط، أبرزها خفض أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي 10% على الأقل العام المقبل، وعمل اختبار قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضة أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 85%، والراغبين في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وتكون نتيجة الامتحان هي الفيصل في قبوله بالتعليم الهندسي من عدمه، للتأكد من قدرات الطلاب على استيعاب العلوم الهندسية.

كما طالب نقيب المهندسين، بتعديل المناهج الدراسية لتتواكب مع التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العلوم الهندسية الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، والمراجعة المستمرة للمناهج التعليمية وهيئات التدريس مع أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي، والتأكد من وجود البنية الأساسية من معامل وورش وتجهيزها بأحدث التقنيات العلمية الحديثة، للمعاونة في صقل قدرات الطالب قبل تخرجه لسوق العمل.

وكان ضاحي أكد ضرورة ملحة لإعادة النظر في أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، بحيث يتم تخفيض أعداد المقبولين، ليتناسب مع سوق العمل، لافتًا إلى أنّه في هذا الصدد، تجري النقابة حاليًا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

جاء هذا خلال مشاركة نقيب المهندسين عبر الفيديو كونفرانس، بافتتاح وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول، لكلية الهندسة بجامعة أسيوط، أمس، والذي عقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل 2020"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.