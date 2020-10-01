بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 مجندين في انقلاب "لوري شرطة" بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أُصيب 6 مجندين في حادث انقلاب سيارة لوري شرطة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي دائرة مركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة ووجود متوفى ومصابين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

وانتقلت قوات من الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين انقلاب "سيارة لوري شرطة".

وأسفر الحادث عن وفاة البدري محمود رجب، 40 سنة، وإصابة 6 مجندين هم كلا من: "مصطفى سيد علي، 21 سنة، مجند مقيم بسوهاج مصاب يجرح قطعي بالجبهة والرأس (5 سم)، وأسامة ثابت حسين، 21 سنة، مقيم بمحافظة قنا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى محمد السيد، 22 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومحمد محمود فكري، 20 سنة، مقيم بمحافظة قنا، مجند مصاب بكدمات وسحاجات بالجسم، وسيد علي السيد، 21 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، مجند مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن والأيسر وكدمات بالجسم، محمد علي محمد علي، 30 سنة، مقيم بالبداري مصاب بغيبوبة تامة ونزيف بالمخ.

تمّ نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والجثة لمشرحة المستشفى ذاتها، وجرى رفع آثار الحادث، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.